Tennis, primo successo internazionale per la giovanissima Zocco Grande gioia per il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio del presidente Michele Pepe.

Ylenia Zocco (2.4,2008) scrive un'altra pagina storica per il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe vincendo, a quindici anni non ancora compiuti, il suo primo trofeo internazionale nel circuito mondiale under 18.

La vittoria è arrivata al torneo Itf J30 di Cuneo dopo una settimana giocata ad altissimo livello, in cui ha sconfitto in sequenza al primo turno la cinese Zhang B. 61 63, agli ottavi di finale Bedini V. (tds n°3) 63 63, nei quarti di finale la russa Litvinova D. 60 61, in semifinale aveva estromesso dopo tre ore di lotta la favorita Marino F. (2.3) 67 63 64, ed in finale Bassotti C. 61 63.

Ylenia è andata vicina alla doppietta giungendo in finale anche nel torneo di doppio, in coppia con l'amica Fabiola Marino.

Dopo lo scudetto italiano under 14 in doppio lo scorso anno, i campionati regionali assoluti, la doppia promozione da vivaio prima in B2 e poi in B1 femminile, Ylenia continua il suo percorso di crescita esponenziale.

Un percorso che vede anche questo successo come una tappa verso obiettivi ben più importanti condivisi con il suo staff, dal papà maestro Filippo Zocco, ai maestri Antonio Pepe, Francesco Barile ed al preparatore mentale Luca De Rose.