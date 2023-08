Miwa Benevento, nello staff tecnico arriva un big come Marco Tremigliozzi L'ex campione tricolore di salto in lungo curerà la preparazione atletica della squadra femminile.

Le novità Miwa per la stagione 2023/2024 non si fermano al parquet. La società ha integrato nuove figure professionali allo staff tecnico, che supporteranno atleti e coach nella gestione delle nuove dinamiche dettate dall’ingresso in categoria.



La società da il suo caloroso benvenuto a:

Valentina Leone - Collaboratore tecnico

Ex giocatrice, la sua esperienza in campo è un plus fondamentale per il suo nuovo ruolo di Match Analysis. Valentina ha sempre difeso i colori di Benevento, concorrendo alla promozione in B durante lo scorso anno. Il suo supporto tecnico aiuterà, sicuramente, la comprensione e il potenziamento delle dinamiche di gioco, a fini strategici.





Nicola Rotondi - Allenatore giovanili

A sostegno della formazione dei più giovani Cinghiali, arriva Nicola Rotondi nelle vesti di allenatore. Vanta una carriera pluriennale da Primo Assistente e Capo Allenatore ed è pronto a inserirsi nel progetto giovanile Miwa, con cui condivide visione e obiettivi, per preparare i futuri campioni del basket sannita.

Di seguito la sua carriera:



Stagione 2017/18; Magic Team ‘92; U14 S/M - Primo Assistente.

Stagione 2018/19; Magic Team ‘92; U13 S/M - U15 S/M - Primo assistente

Stagione 2019/20; Magic Team ‘92; U14S/M - U13 F - Capo Allenatore.

A.p Libertà; U16 S/M - Capo Allenatore.

Stagione 2020/21; Polisportiva Matese; U20 S/M - Capo allenatore.

Stagione 2021/2022; Polisportiva Matese; U19 S/M - Capo allenatore.

Serie D - Primo assistente.

Stagione 2022/23; A.D Caudium Basket Club; U15 S/M - Capo allenatore; U14 ASI - Capo allenatore.







Marco Tremigliozzi - Preparatore atletico femminile

A coadiuvare coach Calandrelli e il suo staff, arriva Marco Tremigliozzi nel ruolo di preparatore atletico. È una medaglia nazionale (campione italiano di salto in lungo indoor 2000) e vanta una carriera ventennale da personal trainer. Si occuperà della gestione atletica delle ragazze e della loro preparazione motoria, garantendone l’efficienza fisica.



L’entusiasmo di tutti per l’inizio del campionato è palpabile, così come la gioia di prendere parte a questo grande progetto.