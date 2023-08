Intec Service SG Volley, c'è un grande ritorno: Valeria Carlozzi La forte atleta di Campobasso torna nella società che l’ha vista protagonista della promozione in B1

Un grande colpo di mercato per la Intec Service SG Volley che si assicura le prestazioni sportive del forte opposto Valeria Carlozzi, che ritorna a giocare con le diavole rosse sangiorgesi, con la quale tanti successi ha conquistato negli anni passati. Un acquisto fortemente voluto sia dallo staff tecnico che dal Presidente Mauro Camerlengo prodigatosi in prima persona per “convincere” Valeria a tornare a vestire la maglia biancorossa. Tanta qualità ed esperienza per Valeria, che sicuramente sarà un tassello fondamentale nel roster a disposizione di coach Franzese in vista della difficilissima stagione agonistica 2023-24.

”Sono contentissima ed entusiasta – queste le prime parole di Valeria Carlozzi. Quando sono stata contattata dal Presidente Camerlengo, che mi ha proposto di tornare a giocare con la Intec Service SG Volley, non potevo assolutamente rifiutare. A San Giorgio del Sannio ho vissuto due anni importanti della mia carriera, esaltanti, ricchi di impegno e grandi soddisfazioni. Tornare qui non è solo un piacere per me, ma anche un grande onore perché conosco il valore che la società e tutto il paese danno alla loro squadra. Giocare a pallavolo per me è una cosa seria, mi piace lavorare bene e sono sicura che, con l apporto del tifo che, se la memoria non mi inganna, sa farsi sentire, potremmo toglierci delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di rivedervi al palazzetto!”.