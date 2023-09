Miwa Benevento, aperta la campagna abbonamenti Gli uomini esordiranno in serie B il 30 settembre al Palatedeschi contro Corato.

Con la doppia promozione delle compagini Miwa, ha avuto inizio una nuova era della palla a spicchi sannita, a cui possiamo dare un chiaro, entusiasmante e bellissimo titolo: serie B! Un’era che società, atlete e atleti non vedono l’ora di vivere e condividere con tutto il pubblico di sostenitori, la vera energia di Benevento che caricherà il team maschile e quello femminile durante questo avvincente campionato! Campionato che avrà inizio il 30 settembre per i nostri Boars, che esordiranno con il nuovo roster al Palatedeschi contro Corato, nel primo match di un girone molto impegnativo. La data del nuovo inizio non è lontana neanche per le nostre ragazze blucelesti, prevista tra il 22 e il 29 ottobre.



Sarà possibile acquistare l’abbonamento presso il Miwa Store in Via Grimoaldo Re, 10 (BN) e online tramite le piattaforma Go2.it.

Ecco tutte le informazioni:



*Ridotti: under 15 e over 65 (compiuti o da compiere nell’anno)



Abbonamento Double

Intero: 90€ (costo prevendita online: 93€)

Ridotto: 60€ (costo prevendita online: 63€)



Abbonamento Maschile

Intero: 70€ (costo prevendita online: 73€)

Ridotto: 50€ (costo prevendita online: 53€)



Abbonamento Femminile

Intero: 30€ (costo prevendita online: 33€)

Ridotto: 20€ (costo prevendita online: 23€)



Ticket Singolo Maschile

Intero: 8€

Ridotto: 5€



Ticket Singolo Femminile

Intero: 5€

Ridotto: 3€



La stagione promette emozioni e sfide senza precedenti e l'invito è esteso a tutti gli appassionati a unirsi a questa avventura. Gli abbonamenti sono ora disponibili, offrendo a tutti l'opportunità di essere parte di questa straordinaria storia sportiva!