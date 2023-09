Accademia Volley, il disagio continua: allenamenti in trasferta Le giallorosse tutti i mercoledì si alleneranno a Bellizzi vista l'assenza di strutture in città.

Prime uscite per la nuova Accademia Volley. Mercoledì 13 settembre è stato fissato il primo allenamento della stagione al Palaberlinguer di Bellizzi (SA) in virtù della collaborazione sancita con la Pallavolo Bellizzi di Milena Pisapia che prevede appunto l'utilizzo della struttura per l'intera durata della stagione agonistica tutti i mercoledì. Una decisione che se da un lato conferma come le sinergie e le collaborazioni siano sempre auspicabili, non solo nello sport, dall'altro risulta in qualche modo forzata a causa dell'indisponibilità e della difficoltà di reperire strutture sportive locali per il regolare svolgimento dell'attività agonistica.

Una problematica con l'Accademia è costretta a convivere ormai da diversi anni e che costringe nuovamente la società a sacrifici sia economici che logistico-organizzativi non di poco conto. A tal riguardo la società ringrazia pubblicamente la Pallavolo Bellizzi per la sensibilità mostrata e per essersi resa fin da subito disponibile a fornire un contributo concreto per ovviare alla suddetta problematica. Un particolare ringraziamento anche al Comune di Apollosa (BN) visto che tutti gli allenamenti del venerdì sera della prima squadra si terranno presso la Palestra Comunale.

Per lo stesso motivo è stato anche definito un primo calendario di allenamenti congiunti, tutti in trasferta, per preparare l'esordio in campionato il prossimo 8 ottobre sul campo della FLV Cerignola FG. Si comincia giovedì 14 settembre contro l'Olimpia Volley San Salvatore Telesino, formazione che parteciperà al prossimo campionato di B1, capitatanata da Lorenza Russo, ex dell'Accademia avendo vestito i colori giallorossi nella stagione 2021/22. Il secondo allenamento congiunto già definito ci sarà poi lunedì 18 a Cerignola contro la Pallavolo Cerignola che sarà avversaria dell'Accademia anche nel prossimo campionato di B2.

Nel frattempo la squadra è ormai a lavoro da circa due settimana agli ordini del preparatore fisico Gennaro Ucci e dei tecnici Vittorio Ruscello e Angelo Cioffi: seppur in piena fase di preparazione, il gruppo ha già dato buone indicazioni, confermando fin dai primi allenamenti di possedere ottime potenzialità per poter disputare un campionato di prima fascia.