Volley, B1: Olimpia San Salvatore, prime indicazione per coach Eliseo Nella prima uscita stagionale le telesine hanno affrontato l'Arzano Volley.

Primo test dell’anno archiviato per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino del presidente Antonio Campanile. Dopo oltre 15 giorni di lavoro intenso, a livello fisico, le ragazze di coach Francesco Eliseo hanno affrontato nel palazzetto di via Cortopasso la società dell’Arzano Volley che milita nello stesso girone delle telesine in Serie B1.

L’allenamento congiunto con le pari categoria allenate da mister Antonio Piscopo ha avuto spunti interessanti per il tecnico telesino. C’è però ancora da lavorare anche perché rispetto alle napoletane, la squadra è formata in gran parte dalle autrici dell’ottima cavalcata del campionato scorso, il roster dell’Olimpia è stato completamente rinnovato. In questi casi il risultato conta poco ma ad aggiudicarsi l’incontro per 3 set a 1 (25-21, 22-25, 20-25, 14-25 i parziali) sono state proprio le ospiti.

Come detto, molti gli aspetti positivi, merito della dedizione che mister Eliseo che insieme allo staff e alle atlete sta mettendo in questi primi gironi di allenamenti. Ovvio che alcuni aspetti negativi dovuti agli ingranaggi ancora da oleare si sono visti e ci vorrà ancora un po’ di tempo per renderli del tutto ottimizzati. Già questa sera però si torna in campo per il secondo test dove le telesine affronteranno l’Accademia Volley di Benevento che milita in B2.

“Abbiamo cominciato bene - ha detto coach Eliseo - facendo molta attenzione a quanto stiamo provando in allenamento. Primo set mi ha soddisfatto perché siamo riusciti a fare le cose che abbiamo fatto in palestra. Poi un calo fisico c’è stato ma è chiaro che siamo alla ricerca della continuità che ancora non abbiamo anche perché il roster è nuovo e c’è bisogno di tempo. Le ragazze le ho viste bene poi complice la stanchezza si sono rifugiate in una loro zona di comfort. Certo è che contro una squadra come Arzano, seppur in allenamento, che fa dell’affiatamento il punto forte questo poi fa la differenza. In qualche frangente abbiamo sbagliato alcune cose ma è normale, era tutto preventivato ci serve solo continuare a lavorare. Il potenziale di crescita di questa squadra è altissimo. Bisogna però averne consapevolezza sia nei singoli che nel gruppo. Sono tutte ragazze giovani e hanno tutte potenzialità inespresse, bisogna lavorare su quello. Stiamo facendo doppia seduta tutti i giorni e sono sicuro che tra qualche tempo ne raccoglieremo i frutti”.