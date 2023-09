VSM Costantinopoli Accademia, al via il Settore Maschile La prima grande novità riguarda Marco Balzano, scelto come allenatore della formazione Under 17.

Iniziata la stagione maschile della VSM Costantinopoli Accademia. Dopo il boom dello scorso anno che ha visto la ripresa delle attività giovanili e agonistiche per il settore maschile a distanza di anni assenza totale, la società ha riproposto con grande entusiasmo la programmazione maschile anche per questa stagione. La prima grande novità riguarda Marco Balzano, scelto come allenatore della formazione Under 17. Originario di Montesarchio, Marco ha sempre legato la sua esperienza prima da atleta e poi come tecnico alla Caudium Volley, storica società caudina che ha sempre ottenuto buoni risultati soprattutto a livello giovanile.

Insieme al gruppo Under 17 ha già iniziato l'attività ottenendo subito riscontri positivi dopo i primi allenamenti: "Sono davvero molto contento di questa opportunità e di questa investitura della VSM Costantinopoli Accademia. Tra l'altro il mio primo maestro di pallavolo stato proprio Michele Ruscello, figura storica dell'Accademia in particolare e della pallavolo in generale, e quindi, a distanza di anni, mi fa veramente piacere ritrovare questa società. Ho grande entusiamsmo e sono davvero contento di queste prime settimane di lavoro col gruppo Under 17. Ho trovato ragazzi molto motivati, volenterosi e con grandi potenzialità, ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro. Per tutti la possibilità di essere i protagonisti della rinascita del settore maschile in una città così gloriosa come Benevento è una bella responsabilità ma, al contempo, motivo di orgoglio e quindi daremo tutti il massimo per fare del nostro meglio".

L'attività maschile della VSM Costantinopoli Accademia, tuttavia non si ferma solo alla categoria Under 17. Oltre alla certa partecipazione alla Under 13 3x3, sono in corso reclute e valutazioni da parte della società per la partecipazione anche al Campionato Under 15, mentre sono già partiti i corsi di minivolley dedicati al settore maschile con due turni di allenamento settimanali alla Palestra dell'I.C. Sant'Angelo a Sasso il martedì e il venerdì dalle 18.30 alle 20.00.

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare il numero 391 3556077 o presentarsi alla suddetta palestra nei giorni e negli orari di allenamento.