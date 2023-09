Accademia Volley, prime risposte dal campo Buoni segnali dall'amichevole a San Salvatore Telesino.

Primi riscontri dal campo per la nuova Accademia Volley. Giovedì pomeriggio, infatti, la formazione giallorossa ha svolto un allenamento congiunto con l'Olimpia Volley S. Salvatore Telesino, squadra che parteciperà al prossimo campionato di B1. Nel corso della seduta, sono stati giocati quattro set: i primi due, disputati con la formazione tipo da ambo le parti, sono stati vinti dalle padrone di casa, gli altri, che hanno visto una serie di sostituzioni, sono stati invece conquistati dall'Accademia. Per le giallorosse si è trattato del primo test stagionale dopo tre settimane di preparazione. La squadra ha pagato dazio nella prima fase dell'allenamento contro un avversario di caratura superiore, riuscendo tuttavia a tenere testa per lunghi tratti e ad esprimere le proprie qualità, ma nel complesso i segnali sono stati sicuramente positivi.

L'obiettivo, adesso, è quello di mostrare qualche ulteriore passo avanti già lunedì prossimo quando è previsto un nuovo allenamento congiunto, sempre in trasferta a causa del persistere della difficoltà di reperire impianti cittadini per il regolare svolgimento delle sedute settimanali, contro la Pallavolo Cerignola (FG), formazione che sarà avversaria dell'Accademia anche nel prossimo campionato che vedrà debuttare la formazione giallorossa domenica 8 ottobre.

Tabellino Olimpia V. S. Salv. Tel - Accademia Volley

Parziali: 25-18, 25-21, 18-25, 14-25.

Accademia: Kostina , Gernone 4, Tufo (L2), De Santis, Tenza ne, Ricciardi 3, De Cristofaro (K) 8, Cona (L), Catapano 4, Dell'Ermo 7, Kaplenko, Pastore 16. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.