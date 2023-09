Accademia superata dall'Arzano al Memorial Tagliafierro Giallorosse superate dalle più quotate avversarie.

Continua l'avvicinamento al campionato per l'Accademia Volley. Sabato pomeriggio, al PalaBerlinguer di Bellizzi la squadra giallorossa ha partecipato al Memorial Tagliafierro. Un pomeriggio di sport molto ricco e intenso organizzato dalla Pallavolo Bellizzi per ricordare Enza Tagliafierro, figura storica della pallavolo salernitana sia per i suoi trascorsi come giocatrice che per l'eccellente lavoro svolto come allenatrice a livello giovanile nel corso della sua attività. Evento clou del pomeriggio è stata la gara amichevole tra Accademia e Arzano Volley, formazione che milita nel campionato di B1, e che ha visto prevalere le ragazze di coach Piscopo in tutti i quattro set disputati. Una gara in cui è stata evidente la differenza di categoria tra le due formazioni anche se l'Accademia ha mostrato qualche piccolo passo avanti rispetto alla precedente uscita con la Pallavolo Cerignola, tra l'altro avversaria delle giallorosse nel prossimo campionato.

Il programma di lavoro prevede per questa settimana altri due allenamenti congiunti. Si comincia domani sera a Montefusco con l'Academy School Volley (AV), formazione che milita nel campionato di Serie C. Due giorni dopo, al PalaParente di Benevento, è previsto invece l'allenamento congiunto con la Effesport Isernia, formazione di B2. Si tratta due appuntamenti molto importanti per l'Accademia, ancora alla ricerca della forma migliore a meno di due settimane dall'esordio ufficiale in campionato.

Tabellino Arzano Volley- Accademia Volley

Parziali: 25-17, 25-16, 25-15, 17-15.

Accademia: Gernone 6, Tufo (L2), De Santis, Tenza 7, Ricciardi 3, De Cristofaro (K) 5, Erra 6, Cona (L), Catapano 5, Dell'Ermo 4, Kaplenko, Kostina, Pastore 6. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.