Tennis, chiamata in Azzurro per Ylenia Zocco del CT San Giorgio del Sannio Dal 6 all'11 novembre la campana sarà impegnata negli Stati Uniti.

Prima convocazione in nazionale giovanile per Ylenia Zocco, classe 2008 di Bonito che si allena al Circolo Tennis San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe e al Country Sport Avellino.

Ylenia rappresenterà il Team Italy Under 16 insieme alla campionessa italiana Ilary Pistola nella "Rod Laver Jr Challenge Finals" che si disputeranno negli Stati Uniti in California al "La Jolla Beach & Tennis Club" dal 6 all'11 Novembre e sarà accompagnata dal responsabile nazionale under 16 Luca Ronzoni.

Una convocazione che è un premio meritatissimo per Ylenia, che ad Agosto si era aggiudicata il primo torneo internazionale under 18 in carriera a Cuneo, per la sua famiglia con la mamma Graziella che la accompagna tutti i giorni agli allenamenti ed il papà/maestro Filippo che la segue dai primi passi sui campi, e per tutto lo staff che la segue ogni giorno, dal Tecnico Nazionale Antonio Pepe, ai maestri Francesco Barile, Daniele Pepe, Roberto Pepe, Maddalena Gaeta e Guido Nazzaro, ed al preparatore mentale Luca De Rose.