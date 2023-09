Trofeo Coni: il sannita Di Blasio nella rappresentativa della Campania Bella soddisfazione per la Smile Basket School di Benevento allenata da Pietro Iarriccio.

Un grande orgoglio per la Smile Basket School di Benevento allenata da Pietro Iarriccio aver visto la partecipazione al Trofeo Coni svoltosi a Nova Siri del giovanissimo e promettente cestista Gionatan Di Blasio classe 2011, che ha preso parte al Torneo nazionale organizzato dal Coni in rappresentanza della Regione Campania a favore della federazione italiana pallacanestro.

Nelle gare tenutesi insieme ai suoi compagni campani contro le altre regioni , si e messo in evidenza per le sue qualità sia tecniche che umane. Gionatan Di Blasio con la squadra Campana si è classificato tra le prime quattro tra le 21 Regioni partecipanti. La sua grande voglia e la smisurata passione per la disciplina della pallacanestro saranno la spinta per continuare a migliorarsi e crescere insieme ai suoi compagni della Smile Basket.