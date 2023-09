Tiro a Segno, super Varricchio! Arriva il bis tricolore La sannita ha vinto l'oro nella specialità della pistola sportiva femminile.

Maria Varricchio colpisce ancora. Dopo l’oro nella pistola 10 metri ecco il bis nella specialità della pistola sportiva femminile. La portacolori delle Fiamme Oro ha eguagliato anche il record italiano chiudendo la finale col punteggio di 31 superando Chianca Giancamilli e Sara Costantino. La ventiquattrenne campionessa sannita si conferma tra le migliori in Italia e non solo dando grande continuità alle sue prestazioni. Dopo il bronzo in Brasile con Paolo Monna nel mixed team ecco il doppio successo tricolore.

"Sono molto contenta di aver chiuso la stagione al meglio anche se questa mattina la gara non è partita benissimo" - ha raccontato Maria tramite il sito federale -

"Nella serie del mirato ho ottenuto un punteggio basso che mi ha un po' demoralizzata. Grazie all'aiuto del mio team e anche alla mia grinta sono riuscita comunque ad entrare in finale, volevo a tutti i costi vincere sia per riconfermare il titolo dello scorso anno ma anche per bissare la gara di martedì".