Miwa Benevento, al Palatedeschi arriva Corato Palla a due oggi alle 18:30. La squadra di Parrillo vuole partire col piede giusto.

La regular season prevede 22 giornate e la prima è in programma questo pomeriggio. Alle 18:30 al Palatedeschi prima palla a due della stagione per la Miwa Energia Cestistica Benevento che farà il suo esordio in serie B Interregionale.

La prima avversaria nel girone G sarà il Basket Corato di coach Gattone, squadra da non sottovalutare anche se completamente stravolta rispetto a quella dello scorso anno e con una media età bassissima. A Corato è arrivata una rivoluzione necessaria per provare a ripartire, mentre a Benevento i cambiamenti ci sono stati ma alcuni dei protagonisti della promozione sono stati confermati. E’ il caso di coach Adolfo Parrillo, una delle anime del progetto voluto fortemente dalla famiglia Zullo e sposato in pieno da Bruno Annecchiarico. Il coach di Airola ha portato la squadra in B Interregionale e si presenta ai nastri di partenza con un roster rinnovato ma di qualità.

La prima casalinga aiuterà sicuramente a gestire meglio le pressioni. Partire con un successo sarebbe una grande iniezione di fiducia. In questa stagione, l’arma in più della Miwa Energia Cestistica Benevento, dovrà essere la pazienza. Il salto di categoria non è un gioco da ragazzi. C’è l’entusiasmo della prima volta ma anche l’inesperienza di chi si affaccia su un palcoscenico così vasto dove si affronteranno avversari, soprattutto in trasferta, che le proveranno tutte per portare a casa la vittoria.

Il girone G può regalare grosse sorprese, la speranza è quella che la compagine sannita possa partire bene e diventare una temibile cenerentola che gioca in maniera spensierata e senza l’ossessione del risultato finale.