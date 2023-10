Scherma paralimpica, Mondiali di Terni: Pasquino pronta per la caccia al podio La sannita sarà in pedana già martedì quando si cimenterà nella prova individuale di sciabola.

A Terni è tutto pronto per l’inizio dei Mondiali di scherma paralimpica. Il taglio del nastro ci sarà martedì 3 ottobre quando verranno messe in palio anche le prime medaglie. Salirà in pedana nella prova di sciabola categoria B anche la sannita Rossana Pasquino che è tra le favorite.

Il podio è l’obiettivo primario, poi un volta giunta tra le prime quattro si potrà alzare l’asticella delle ambizioni. La sannita è reduce da una stagione esaltante, sicuramente la migliore della sua carriera, e tirando in casa spera di potersi regalare qualcosa di magnifico a poco meno di dodici mesi dai Giochi Paralimpici di Parigi.

Per lei giornate intense con gli impegni anche nella prova a squadre di sciabola mercoledì con Mogos, Trigilia e Markowska; giovedì nell’individuale di spada e venerdì nella prova a squadre con Brunato Markowska e Biagini.

Tante gare per quella che sarà una vera e propria prova generale in vista delle Paralimpiadi.

MONDIALI DI SCHERMA PARALIMPICA “TERNI 2023” – CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

Martedì 3 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto maschile A (Betti, Lambertini)

Ore 9:30 – Sciabola femminile B (Pasquino, Markowska)

Ore 13:30 – Fioretto maschile B (Cima, Massa)

Ore 13:30 – Fioretto maschile C (Rigo, Gioia, Radicello, Russo)

Ore 13:30 – Sciabola femminile A (Mogos, Trigilia, Brunati)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto maschile a Squadre (Betti, Lambertini, Cima, Massa)

Ore 10:30 – Sciabola femminile a Squadre (Mogos, Trigilia, Pasquino, Markowska)

Giovedì 5 ottobre

Ore 9:30 – Spada femminile B (Pasquino, Markowska, Biagini)

Ore 9:30 – Sciabola maschile A (Giordan, Dei Rossi)

Ore 13:30 – Spada femminile A (Brunati, D’Agostino)

Ore 13:30 – Sciabola maschile B (Paolucci, Costi, Ganeshamoorthy, Jacquier)

Venerdì 6 ottobre

Ore 9:30 – Sciabola maschile a Squadre (Giordan, Dei Rossi, Paolucci)

Ore 10:30 – Spada femminile a Squadre (Brunati, Pasquino, Markowska, Biagini)

Sabato 7 ottobre

Ore 9:30 – Fioretto femminile B (Vio Grandis, Biagini)

Ore 9:30 – Spada maschile A (Betti, Lambertini, Giordan, Dei Rossi)

Ore 13:30 – Fioretto femminile A (Mogos, Trigilia, D’Agostino)

Ore 13:30 – Spada maschile B (Paolucci, Massa, Costi, De Falco)

Ore 13:30 – Spada maschile C (Rigo, Gioia, Radicello, Russo, Venturi)

Domenica 8 ottobre

Ore 9:30 – Spada maschile a Squadre (Lambertini, Dei Rossi, Giordan, Massa)

Ore 10:30 – Fioretto femminile a Squadre (Vio Grandis, Mogos, Trigilia, Biagini)