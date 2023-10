Miwa Benevento, ancora aperta la campagna abbonamenti E' ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento per i match della squadra maschile e femminile.

Sabato la Miwa energia Cestistica Benevento ha fatto il suo esordio in serie B Interregionale contro Corato. Al Palatedeschi è arrivata una cocente sconfitta contro un roster che ha messo in campo più energia e sembrava avere maggiori certezze. Un ko che comunque non muta i pani di coach Parrillo.

Intanto al società prepara anche l'esordio della squadra femminile e tiene aperta la campagna abbonamenti.

L'abbonamento annuale è il modo migliore per vivere da vicino l'azione e sostenere la Miwa. Sarà possibile acquistare l’abbonamento presso il Miwa Store in Via Grimoaldo Re, 10 (BN) e online tramite le piattaforma Go2.it.



Ecco info e costi:

*Ridotti: under 15 e over 65 (compiuti o da compiere nell’anno)





Abbonamento Double



Intero: 90€ (costo prevendita online: 93€)

Ridotto: 60€ (costo prevendita online: 63€)





Abbonamento Maschile



Intero: 70€ (costo prevendita online: 73€)

Ridotto: 50€ (costo prevendita online: 53€)





Abbonamento Femminile



Intero: 30€ (costo prevendita online: 33€)

Ridotto: 20€ (costo prevendita online: 23€)





Ticket Singolo Maschile



Intero: 8€

Ridotto: 5€



Non perdete l’opportunità di essere parte integrante della svolta del basket sannita e vivere l’energia dal vivo!