Miwa Benevento, a Marigliano un test probante Domenica alle 18:00 prima trasferta in B Interregionale per la squadra di Parrillo.

“Andiamo a giocare in una città con grande tradizione cestistica e già questo aspetto la dice lunga su che tipo di avversario troviamo”. Sono queste alcune delle parole usate da coach Adolfo Parrillo per presentare la prima trasferta in serie B Interregionale della Miwa Energia Cestistica Benevento. Domenica a Marigliano, palla a due alle 18:00, partita importante per la squadra sannita che è reduce dalla sconfitta interna contro Corato.

“Marigliano ha una squadra forte, coperta in tutti i ruoli e con giocatori di grande personalità”. Parrillo conosce bene l’avversario e dovrà trovare la chiave giusta per metterlo in difficoltà, ma è fiducioso. “Noi veniamo da uno stop interno e ancora alla ricerca dei giusti automatismi, ma per giocarci alla pari questa gara, abbiamo la necessità di esprimerci al massimo delle nostre capacità. Ci stiamo preparando tenendo conto di tutti questi aspetti e sono certo che faremo una buona gara”.

L’obiettivo è fare una buona gara in un test probante contro una delle migliori squadre del girone. Il messaggio è chiaro: non bisogna avere fretta. La squadra ha bisogno di assorbire il salto di categoria e di oliare i meccanismi. Anche i tifosi dovranno imparare ad avere pazienza. Il campionato è lungo e all’inizio può capitare di perdere qualche match alla ricerca degli automatismi. Certamente, rispetto alla prima uscita con Corato, bisognerà difendere con più attenzione e non concedere così tanto. Marigliano ha giocatori esperti e sa bene come approfittarne. Occhi puntati su Ingrosso, Cimminella, l’ex Mbaye e Raupys. Parrillo spera di recuperare qualche pedina per allungare la rotazione. Rianna Quarta e Riviezzo, assenti contro Corato, potrebbero recuperare e dare qualche opzione in più al pravo coach sannita.