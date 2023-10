Baket, B Interregionale: Miwa Benevento ko a Marigliano Cinghiali con scarse percentuali, i padroni di casa vincono meritatamente.

La Miwa stecca la prima gara in trasferta, complici le scarse percentuali al tiro come nella sfida contro Corato, al cospetto di una Marigliano che si impone a partire dai primi minuti del match grazie alla grande prestazione del capitano Andrea Spera, autore di 22 punti.

Partita che inizia subito su ritmi altissimi con vari duelli in sequenza sotto canestro tra Spera e Ndour, il primo sfrutta meglio i propri possessi portando Marigliano sul punteggio di 8-2. Time-out per Coach Parrillo e in uscita la Miwa riesce ad avvicinarsi costringendo gli avversari al contro time-out. A fine quarto la Promobasket piazza un break, trascinata dalle guardie Cimminella e Ingrosso che portano Marigliano sul 26-12.

Secondo quarto che, a differenza del primo, si dimostra molto equilibrato, con vari botta e risposta sui due lati del campo. La squadra di Coach Parrillo riesce ad andare a segno con vari giocatori come Rianna, Castellitto e Ferretti oltre ai soliti Garcia e Ndour; situazione molto simile anche per Marigliano che riesce ad attivare vari terminali offensivi. Primo tempo che si chiude sul 44-31.

Alla ripresa Marigliano dà una scossa alla partita con le triple di Raupys, Ingrosso ed Eghosa che aprono il margine, grazie anche ai tanti errori al tiro da parte dei boars. Si entra nell'ultimo quarto sul punteggio di 64-45.

Ultimo quarto che prosegue secondo la traiettoria dei primi tre, con la Miwa che cede ad una Marigliano che grazie ad una fitta trama di gioco allunga il distacco, chiudendo il match con il punteggio di 75-53.



I tabellini:

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 6; Quarta S. 0; Romano C. N.E.; Castellitto A. 8; Spasojevic S. 4; Jacimovic M. 0; Ndour R. 14; Lazzari V. 1; Ferretti A. 7; Puca E. 1; Riviezzo Y. N.E.; Garcia T. 12.



Promobasket Marigliano: Cimminella L. 5; Ingrosso F. 15; Spera A. 22; Eghosa S. 7; Godwin J. 4; Mbaye A. 4; Baldino M. 0; Matrisciano P. 0; Raupys S. 17; Innocente L. N.E.; De Riggi S. 1; Longobardi N. N.E.