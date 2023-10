Volley, B2: passo falso dell'Accademia a Cerignola Giallorosse sconfitte e realmente in partita solo nel terzo set.

Sconfitta all'esordio per l'Accademia Volley. Ieri pomeriggio al PalaTatarella di Cerignola, la squadra giallorossa è stata superata dalla FLV con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-20, 23-25, 25-12) nella giornata d'esordio del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un risultato sicuramente diverso da quello che ci si attendeva alla vigilia ma che ha rispecchiato invece perfettamente l'andamento in campo della partita con le padrone di casa che si sono presentate all'appuntamento più rodate e avanti nella preparazione rispetto ad un'Accademia ancora alla ricerca della migliore condizione.

Molto bene Cerignola nei primi due set, quando in tutti i fondamentali è riuscita a creare non poche difficoltà alle giallorosse che, messe sotto pressione, non sono riuscite a superare le difficoltà. Più equilibrio nella terza frazione, la migliore per l'accademia che, non a casa, si è chiusa con il punteggio di 25-23 per le giallorosse, ma già in avvio di quarto set le padrone di casa hanno di nuovo preso il sopravvento certificando la superiorità mostrata in precedenza e conquistando la vittoria.

Inizio quindi in salita per l'Accademia, incappata in una prestazione sicuramente sottotono e che conferma le difficoltà di un campionato con tantissime squadre di ottimo livello contro le quali, se non ci si esprime al meglio, diventa difficile portare a casa risultati positivi . La squadra avrà l'opportunità di rifarsi già sabato prossimo nella gara interna con la Leonessa Altamura che si giocherà alle ore 18.00 al PalaParente di Benevento, così come tutte le gara casalinghe di questa stagione.

Tabellino FLV Cerignola - Accademia Volley 3-1

Parziali: 25-16, 25-20, 23-25, 25-12.

FLV Cerignola: Distaso 5, Massafra ne, Arcieri ne, Silvestre 10, Di Schiena (L2) ne, Mansi ne, Piarulli 4, Viscito (K) 12, Sollecito (L1), Puro, Trabucco 20, Chiesa 16, Lupo ne . All. P. Tauro.

Accademia: Gernone, De Santis ne, Tenza 5, Ricciardi 1, De Cristofaro (K), Erra 11, Cona (L), Catapano 2, Dell'Ermo 15, Kaplenko, Pastore 6. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.