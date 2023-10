Miwa Benevento, un premio alla carriera per Annecchiarico Il vice presidente della società sannita atteso a Napoli il 13 ottobre.

Stamattina la famiglia Miwa Energia Cestistica Benevento ha ricevuto una bellissima notizia, infatti, Bruno Annecchiarico (nella foto insieme alla famiglia Zullo), ex Coach e attuale Vice Presidente della Miwa, ha ricevuto una lettera da parte del presidente della Fip Campania Antonio Caliendo, il quale ha invitato Bruno Annecchiarico alla proiezione del docu-film "Un coach come padre", che si terrà a Napoli Venerdì 13 ottobre alle ore 18:30. Proprio in questa occasione verrà reso omaggio all'attuale Vice Presidente, a coronamento di una carriera piena di duro lavoro ma anche di molte soddisfazioni, cosa che ha sottolineato anche lo stesso Bruno nelle dichiarazioni che seguono:

"Oggi ho avuto la comunicazione dalla Fip di Napoli dell'assegnazione di un premio alla carriera, è inutile dire che questo premio mi riempie di orgoglio, 50 anni spesi su un campo da basket,con vari ruoli (atleta, allenatore, dirigente), ho avuto la fortuna di vincere ben 19 campionati, in questi ultimi anni, poi, grazie alla famiglia Zullo ho avuto la fortuna di rappresentare questa società prima come allenatore e poi come vice presidente, oggi siamo una realtà non solo beneventana ma per tutto il sud, è chiaro che voglia condividere questo meraviglioso premio con la mia famiglia,con la proprietà e tutti coloro che in questi anni hanno contribuito in modo significativo alla crescita del movimento cestistico beneventano, GRAZIE"