MTB, GP Foiano di Val Fortore: domenica 15 ottobre il grande evento Grande attesa per la gara che andrà in scena su un circuito che presenta tante difficoltà.

C’è grande attesa a Foiano di Val Fortore per il Gran Premio di Moutain Bike che andrà in scena domenica 15 ottobre. Dopo l’entusiasmo per la consegna della bandiera azzurra, andata in scena la scorsa domenica alla presenza di Maurizio Da Milano, il piccolo centro del fortore ospiterà questo grande evento sportivo.

In gara tutte le categorie FCI amatori ed Enti riconosciuti per i due chilometraggi previsti: quello da 16 km e quello da 12 km in un circuito che presenta 100 metri di dislivello ogni giro (4 km) e diverse difficoltà che sapranno esaltare le doti degli specialisti di una disciplina sempre più affascinante.

La manifestazione, organizzata da uno dei grandi nomi del pedale sannita come Paolo Serino e dall’ASD Veloclub Sangiorgese insieme all’amministrazione comunale di Foiano val Fortore, è anche l’occasione per mostrare le bellezze del luogo a chi attraverso lo sport va alla ricerca di posti immersi nella natura.

Il turismo sportivo è da qualche anno, ancora di più dopo la pandemia, una delle strade che i comuni immersi nel verde percorrono per farsi conoscere. Una scelta intelligente e visti in risultati anche vincente.

Sarà una giornata di festa per tutti i partecipanti e gli appassionati che si ritroveranno lungo il percorso per vedere gli atleti affrontare il circuito e duellare per arrivare sul podio.

Di seguito tutte le info:

Programma di Gara

Tutte le categorie FCI amatori ed Enti riconosciuti

1^ PARTENZA: Cat.ELMT, M1, M2, M3, M4 da effettuare 4 (Quattro) GIRI con tempo stimato di 1h e 15 primi

2^ PARTENZA: Cat. M5, M6, M7, M8, DONNE giri da effettuare 3 (Tre) tempo stimato 60 minuti.



PRIMA Partenza Ore 8,45

A seguire SECONDA Partenza (presumibilmente ore 10,00). Qualora gli iscritti lo consentono si farà una sola partenza



Ritrovo Foiano di Val Fortore (Benevento).

Superstrada da BN fino a S. Marco dei Cavoti. Poi 15 km di strada normale.

Partenza ore 9,00

Info e iscrizioni: 347-5842656