Rally, il pilota sannita De Varti vince la Napoli Challenge Bella soddisfazione per tutto il team della Laudati Corse per questo successo.

Ivan De Varti, portacolori della scuderia automobilistica irpina Power Car Competition, va a segno anche alla trentaseiesima edizione del

Napoli Challenge Sarno, di scena sul Circuito Internazionale in provincia di Salerno.

Il pilota di Benevento, questa volta a bordo della Clio Rs Ragnotti 2000, è infatti salito sul gradino più alto del podio di classe e del gruppo N, in una gara prestigiosa e molto combattuta, valevole per il Campionato italiano Formula Challenge Aci Sport.

Fondamentale è stato il lavoro svolto dai meccanici della Laudati Corse, che hanno risolto velocemente una noia elettrica avvertita in gara 1, permettendo così al pilota di rifarsi in gara 2 e 3. Alla fine, l'impegno di De Varti e dell'intero team è stato ripagato da un risultato importante, maturato in una sfida avvincente.