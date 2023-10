Smile Basket Benevento, domenica l'esordio in campionato I sanniti, impegnati nel torneo Regionale di Divisione 2, giocheranno ad Arzano.

Domenica 15 Ottobre alle ore 18.30 la Smile Basket Benevento debutterà sul campo dell’Enjoy basket Arzanese. Ad un mese e mezzo dall'inizio della preparazione, la squadra gialloblù farà il suo esordio ufficiale in trasferta su un campo ostico come quello di Arzano.

Coach Fulvio Iarriccio dovrà sicuramente rinunciare a Silvano Panella che ha accusato uno stiramento all’adduttore della coscia destra rimediato nell’ultima amichevole di lunedì scorso contro l’A.P. Libertà. Si spera di poterlo recuperare per la prima in casa del 22 ottobre.

Tanta l’attesa nel vedere all'opera la nuova squadra, costruita ex novo per il primo campionato ufficiale senior della Smile Basket School.

Non ci resta che attendere per l'inizio di questa nuova ed entusiasmante avventura.