Volley, B2: l'Accademia cede al cospetto di Altamura Le Pugliesi si sono imposte per 3-1 al Pala Parente.

Seconda sconfitta in campionato per l'Accademia Volley. Ieri pomeriggio al PalaParente, la squadra giallorossa è stata superata dalla Leonessa Altamura con il punteggio di 3-1 (25-18, 9-25, 28-26, 25-17) nella seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una partita molto combattuta, ben giocata da entrambe le formazioni e su cui pesa in maniera decisiva il rocambolesco finale di terzo set, quando l'Accademia non è riuscita per ben tre volte a sfruttare il set point che l'avrebbe portata al meritato vantaggio sul 2-1 dopo un inizio di gara molto sofferto. Era stata infatti Altamura a partire meglio nella prima frazione e a condurre sempre il pallino del gioco. Veemente e bruciante la reazione giallorossa nel secondo set, dove una incontenibile Erra (9 punti nella frazione, 20 totali) aveva trascinato un'ottima Accademia ad un eloquente 25-9, certificando lo stato di salute della formazione di casa. Le beneventane, pur soffrendo in avvio di terza frazione (7-12), erano riuscite prima a rientrare in gioco (13-13) e poi a sorpassare più volte nel finale le avversarie, fermandosi tuttavia proprio ad un passo dalla conquista del set. Dal possibile 2-1, l’Accademia è tornata in campo sotto di un set nella quarta frazione, condizionata soprattutto mentalmente dall'occasione mancata e lasciando il sopravvento ad un'Altamura che è riuscita invece a sfruttare al massimo il momento e a chiudere la partita in quattro set.

L'Accademia, al secondo ko consecutivo in campionato, si porta a casa tuttavia incoraggianti segnali di crescita rispetto alla gara d'esordio, contro un avversario di grande livello e destinato ad un campionato di alta classifica. Le giallorosse proveranno adesso a rompere il ghiaccio nella trasferta di sabato prossimo con il Cutrofiano per portare a casa i primi punti stagionali.

Da segnalare nell'Accademia la prima convocazione in B2 per le giovanissime Giorgia Nibali, classe 2010, e Federica Mottola, classe 2011, entrambe provenienti dal settore giovanile giallorosso.