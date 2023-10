Miwa Benevento, la vittoria nel derby ha un sapore speciale Primo storico successo in serie B Interregionale e tante risposte interessanti per coach Parrillo.

Una prima volta speciale in un match attesissimo. La Miwa Energia Cestistica Benevento si è regalata i primi due punti in campionato nel derby con l’Itecna Avellino. Al Palatedeschi gli uomini di coach Parrillo sono riusciti a mettere più energia sul parquet rispetto ai due precedenti match. Meglio anche in difesa e alla fine il risultato ha sorriso ai sanniti. Primo quarto eccezionale con 22 punti messi a referto e solo 7 concessi alla compagine allenata da Antonino Sanfilippo, vecchia conoscenza del basket sannita.

A riportare in gara gli irpini ci ha pensato Joaquin Sanchez (30 punti per lui), protagonista del break che ha permesso agli ospiti di tornare in scia e andare all’intervallo lungo sotto 36-30.

La seconda parte di gara vive su un sostanziale equilibrio spezzato solo nell’ultimo periodo dalla Miwa che tocca gli 11 punti di vantaggio per poi chiudere 79-71. Per gli uomini di Parrillo, guidati da un fantastico Garcia autore di 27 punti, è un successo che può far cambiare rotta ad una stagione dove la pazienza sarà fondamentale viste le tante squadre competitive nel girone. I primi due punti però danno grande morale, gioia ed entrano di diritto nella giovane storia della società sannita.

I tabellini:

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 0; Gruosso A. N.E.; Quarta S. 14; Castellitto A. 5; Spasojevic S. 6; Jacimovic M. 0; Ndour R. 17; Lazzari V. 0; Ferretti A. 7; Puca E. 3; Riviezzo Y. N.E.; Garcia T. 27; Coach Adolfo Parrillo.

Itecna Avellino: Borea J. N.E.; D'Offizi F. 3; Sanchez J. 30; Scolpini G. 0; Bianco A. 0; Mazzagatti G. 2; Cianci L. 10; Soliani J. 11; Pichi T. 4; Trapani F. 10; Coach Antonino Sanfilippo