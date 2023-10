Miwa Benevento, Rusciano: "Contenti per il risultato" La squadra di coach Parrillo si è sbloccata cogliendo la prima vittoria in B.

Il derby campano vinto contro l’Itecna Avellino ha dato grande morale alla Miwa Energia. La squadra di Parrillo aveva impattato con il salto di categoria nel peggiore dei modi. Due sconfitte e tanti dubbi soprattutto sulla grande quantità di possessi facili concessi agli avversari. Contro gli irpini si sono visti notevoli progressi. Più energia sul parquet e la convinzione di poter vincere.

Soddisfatto il responsabile tecnico Luciano Rusciano che a fine gara ha commentato il momento della squadra. “Siamo molto contenti del risultato. Dopo un periodo negativo, finalmente questa vittoria ripaga il duro lavoro svolto in ogni allenamento”.

Buona la prestazione, la personalità messa in mostra da una squadra giovane ma con un potenziale importante. “Abbiamo giocato un'ottima partita, in cui siamo sempre stati in vantaggio. La nostra è una squadra giovane, con ampi margini di miglioramento che possiamo raggiungere soltanto attraverso il duro lavoro, e di ciò ne siamo tutti consapevoli”.