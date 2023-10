Volley, B2: Accademia a Cutrofiano per fare i primi punti Giallorosse reduci da due ko consecutivi, serve un cambio di marcia.

Vigilia per l’Accademia Volley che domani pomeriggio giocherà in trasferta con il Volley Cutrofiano (LE), gara valevole per la terza giornata del campionato.

Le giallorosse, reduci da due sconfitte nelle prime due uscite stagionali, sono a caccia della prima vittoria e dei primi punti in campionato per smuovere finalmente la classifica. Stesso discorso per la formazione pugliese, anch’essa con due ko al passivo nelle due gare finora disputate. L’Accademia, apparsa comunque in crescita nella partita della scorsa settimana con Altamura rispetto all’esordio, resta ancora alla ricerca della miglior forma e punta al massimo risultato anche per sbloccarsi a livello psicologico, in modo da affrontare con maggiore tranquillità i prossimi impegni. Si giocherà al Palazzetto dello Sport di Cutrofiano a partire dalle ore 19.30.