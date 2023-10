GG Team Wear Benevento 5, a Canosa c'è in palio il primato Arvonio: "Dovremo affrontare la gara col piglio giusto per portare a casa punti pesanti".

Il GG Team Wear Benevento 5 è pronto per la trasferta di Canosa. In terra pugliese si sfideranno, sabato alle 16:00, due squadre che sono al comando del girone B della serie A Elite con 6 punti. Fino ad ora per sanniti e pugliesi due vittorie e il sapore amaro della sconfitta ancora sconosciuto.

“Con il Canosa sarà una partita difficile, in questo torneo non esistono incontri facili o squadre materasso“ parole di Arvonio, eroe nel match casalingo contro con la Polisportiva Futura messa ko proprio da una sua doppietta.

“Dovremo affrontare questa gara col piglio giusto e portare a casa punti pesanti” conclude l’atleta giallorosso che guarda alla sfida con l’ambizione che a questa squadra non deve mai mancare. Forse non sarà la più forte del girone, ma è sicuramente quella che può chiudere gli occhi e sognare qualcosa di bello. Del resto è la storia della giovane società beneventana che è fatta di sogni che sembravano impossibili diventati realtà. Dunque, a Canosa, su un campo difficile, gli uomini di mister Andrea Centoze dovranno provare a fare bottino pieno per restare in vetta alla classifica.

Foto: GG Team Wear Benevento 5