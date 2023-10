Miwa Benevento, Salerno espugnata dopo un tempo supplementare La squadra di Parrillo ferma la capolista imponendosi 94-84.

La Miwa riesce nell’impresa, battendo in rimonta Salerno dopo un tempo supplementare, nonostante l’assenza di Capitan Garcia e il forfait dopo pochi minuti di Spasojevic, già alle prese con qualche problema fisico. Le due squadre dominano il campo a frazioni alterne, la Miwa riesce in un primo momento a tenere botta grazie a Ferretti, e poi a sfilare l’attacco finale grazie a Puca a fine quarto quarto e il duo Rianna-Quarta nell’overtime.

I boars partono subito forte, piazzando il primo parziale, scaturito da un ottimo gioco corale e dalle ottime percentuali dall’arco. Salerno non si lascia demoralizzare dalle bombe di Puca e Rianna e riesce a chiudere in crescendo il primo quarto, conclusosi sul 17-22.

Nel secondo quarto l’inerzia è a favore dei giallo-blu, trascinati dal solito Chaves e dalle ali Uchenna Ani e Favaretto. La Miwa riesce a fermare parzialmente l’emorragia grazie ad un buon Lazzari ed un Ferretti in ottimo spolvero. Primo quarto che si chiude con i padroni di casa in vantaggio sul 44-37.

Nella ripresa le due squadre si equivalgono, Salerno parte forte ma la Miwa risponde subito al mini parziale dei locali. Unica nota stonata l’espulsione di Ndour per 5 falli, i Boars però reagiscono bene concludendo il quarto positivamente. Si entra nel quarto periodo sul 58-53.

Nel quarto quarto l’ala forte Alete Ferretti, impiegato per molti minuti anche da pivot, sale definitivamente in cattedra, trascinando la propria squadra su ambedue i lati del campo. Il finale si gioca punto a punto, la Miwa riesce a portarsi avanti grazie ad un and-one di Puca. Allo scadere non riesce la tripla a Quarta, che avrebbe portato la Miwa in vantaggio sulla sirena. I tempi regolamentari si concludono sul 77 pari.

Nel tempo supplementare la Miwa chiude l’impresa, grazie ad un’altissima intensità in difesa e a rimbalzo. Prima i due punti in contropiede di Rianna, in seguito ad una palla rubata, e poi il tap-in a rimbalzo di Quarta consegnano la vittoria ai sanniti, ottenuta col punteggio di 84-93.



I tabellini



Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 16; Gruosso A. N.E.; Quarta S. 16; Castellitto A. 1; Spasojevic S. 0; Jacimovic M. 2; Ndour R. 6; Lazzari V. 14; Ferretti A. 32; Puca E. 11; Mercurio V. N.E.; Riviezzo Y. 0; Coach Adolfo Parrillo.



Power Basket Salerno: Basile N. 6; Manisi M. 2; Chaves L. 26; Tersillo M. 8; Biccardi S. N.E.; Favaretto M. 9; Dabangdata L. N.E.; Zampa M. 2; Misolic B. 16; Della Rocca M. N.E.; Zanini P. 6; Uchenna A. 9; Coach Mario Menduto.