Smile Basket Benevento, al Palatedeschi arriva la prima vittoria Sanniti vittoriosi 62-37 contro la Virtus Pozzuoli.

Nella seconda partita del campionato Divisione regionale 2, la prima disputatata in casa, la Smile Basket Benevento si aggiudica una vittoria abbastanza netta contro la Virtus Pozzuoli con il punteggio di 62 a 37.

Le due squadre, reduci da due sconfitte subite nella prima di campionato, hanno giocato a viso aperto cercando di rimediare al passo falso iniziale. Si è imposta, però, la formazione di casa, guidata da Pietro e Fulvio Iarriccio, che già nel secondo quarto ha preso quel vantaggio in doppia cifra che si è mantenuto fino alla sirena che ha chiuso l’incontro. Positiva indubbiamente la performance complessiva della squadra sannita che ha lasciato negli spogliatoi di Arzano le rigidità e le imprecisioni della prima di campionato. Tre giocatori in doppia cifra ma, soprattutto, una buona intesa nelle manovre offensive e in quelle difensive. Impressioni positive che fanno morale e aprono giuste prospettive per il proseguo del campionato. Da registrare un pubblico fantastico di oltre 250 persone, con tanti bambini e tante famiglie che hanno sostenuto la squadra, dal primo all’ultimo minuto di gioco. Questa una delle note più liete della serata ed anche l’obiettivo dichiarato dalla società, quello di avvicinare tanti bambini e ragazzi a questo sport meraviglioso.

Prossima partita di campionato venerdì sera alle ore 21.00 sul campo di Mondragone contro una squadra ostica e ben attrezzata anche se ancora a secco di vittorie.

Smile Basket Benevento - 62

Virtus Pozzuoli - 37

Tabellini Smile Basket Bn : Accettola 16, Marino 23, Cavuoto M. 12, Zeoli 6, Panella V. 1, Collarile G. 3, Ricciardi, Pepe J. 1, Rossi, De Pietto, Cuozzo, Varricchio. All. Iarriccio P.