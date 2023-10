Il GG Team Wear Benevento 5 si gode il primato Dopo la netta vittoria di Canosa in casa giallorossa si pensa alla sfida con la Roma.

La classifica del girone B del torneo di serie A Elite è un gran bel vedere per la truppa giallorossa. Il GG Team Wear Benevento 5 la guida con 9 punti in tre partite insieme al Vitulano Drugstore Manfredonia. Si tratta delle uniche due squadre a punteggio pieno. In un campionato di alto livello come questo nessun primato arriva per caso, va dato merito a mister Centoze e ai suoi uomini per quanto fatto nelle prime tre sfide.

La squadra ha dimostrato di saper essere cinica e capace di mettere in campo l’esperienza dei suoi leader per fare bottino pieno. Il torneo è ancora lunghissimo, ma in casa sannita si può guardare al futuro con ottimismo. Nell’ultimo turno è arrivato il successo di Canosa per 10-4, un altro chiaro messaggio alle rivali per la zona alta della classifica.

“Abbiamo fatto una buona gara, dall'inizio alla fine - spiega Centonze -, meritavamo di passare in vantaggio prima. Abbiamo sofferto il giusto nella parte centrale del primo tempo ma chiudendo meritatamente avanti. Ottimo l'inizio della ripresa, l'abbiamo gestita nel complesso bene, eccezion fatta per la parte iniziale del loro portiere di movimento. Abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra esperta. Sono molto contento, c'è ancora tanto lavorare e migliorare alcuni aspetti ma questi successi ti fanno lavorare in serenità".

Quella serenità che è una delle qualità della società giallorossa da qualche anno. La scalata è stata frutto della poca pressione e del coraggio di credere nelle scelte fatte senza rinnegarle a campionato in corso. Nel prossimo turno la capolista ospiterà, venerdì alle 20:30 al Palatedeschi, un avversario importante come la Roma C 5 che è reduce dal pareggio interno col Cus Molise per 2-2.