Runners Beneventani alla Maratona di Bucarest Soddisfazioni per gli atleti in gara

Il 15 ottobre scorso si è disputata nella capitale rumena la Bucarest Marathon 2023.

8 podisti sanniti si sono cimentati sulla massima distanza di 42km e 2 sulla Mezza Maratona.

Il percorso “molto tecnico” si sviluppava integralmente per le strade del centro di Bucarest, alternando lunghi viali a dossi pronunciati. Degno di nota il sostegno del pubblico presente, che ha approfittato della giornata estiva (oltre 10 gradi in più rispetto alla media stagionale), per supportare lungo tutto il percorso gli atleti in gara.

I Runners Beneventani impegnati nella 42km, cui erano iscritti oltre 1000 partecipanti, hanno concluso la gara insieme ad altri 780 partecipanti provenienti da tutto il Mondo.

I colori beneventani sono stati rappresentati sulla massima distanza da: Alessandro Di Pace (Amatori Podismo Benevento – 3h10’42” – 60esimo assoluto, 15esimo di categoria e Secondo Assoluto tra i partecipanti italiani); Simone Nibali (BLO – 3h40’27” e primato personale); Emma Tedesco (Amatori Podismo Benevento - 3h52’29” e seconda più veloce tra le atlete italiane in gara); Massimiliano Longo (Pol. Astro 2000/Sannio Runners – 3h52’29” e primato personale); Iulia Moraru (Amatori Podismo Benevento – 4h02’16”); Antonio Scocca (BLO – 4h05’48”); Umberto Cecere (Amatori Podismo Benevento – 4h09’21”); Roberto Dello Iacovo (Amatori Podismo Benevento – 4h20’29” e primato personale). Sulla Mezza Maratona, invece, si sono cimentati: Enrico Pinto (Amatori Podismo Benevento – 1h42’01” – 9 di categoria e Quinto tra gli Italiani in gara ) e Roberta Sarracino, alla sua prima gara (Amatori Podismo Benevento - 2h36’00”).

Unanime l’entusiasmo dei 10 atleti sanniti, riassunto nelle parole di Umberto Cecere: “ la preparazione di una gara, sia di 42 che di 21 km, impone una disciplina fuori dal comune: levatacce all’alba, allenamenti sulle lunghe distanze, sacrifici possibili solo grazie all’amore per lo sport e lo spirito di coesione ed aggregazione di un gruppo di atleti, amici prima di tutto, che affrontano con serietà, ma anche tanta goliardia, una sfida così grande”.

In bocca al lupo ai nostri atleti per la prossima gara internazionale!!