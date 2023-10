La Miwa Benevento ritorna tra le mura amiche sulle ali dell'entusiasmo Parrillo: "Affrontiamo una squadra molto giovane ma con grandi talenti e ottimamente allenata".

I Boars, dopo le sconfitte arrivate nelle prime due giornate, si ripresentano al Palatedeschi dopo due vittorie di fila, ottenute contro Avellino e Salerno. La scorsa domenica, infatti, la squadra di Coach Parrillo è riuscita a vincere con un'ottima prova corale ed una grande reazione di fronte alle assenze di Spasojevic e Garcia, che probabilmente saranno ancora costretti a rimanere ai box.

Ancora una volta, i Boars dovranno affrontare una squadra a punteggio pieno, cioè Angri. La formazione di Coach Chiavazzo, molto giovane e piena di talenti, è in uno stato di forma straordinario, nonostante l'assenza da inizio stagione del lungo Andrius Globys, uno degli uomini cardine della scorsa stagione. In queste prime quattro giornate Angri è riuscita prevalere contro Brindisi, Mola, Lucera e Bari, trascinata dal play Vincenzo Taddeo e dalla guarda Alessio Izzo, il quale sta viaggiando a più di 20 punti di media a partita.

I Boars sono chiamati ad un'altra sfida difficile, ma d'altronde il livello del campionato di B Interregionale non permette che vi siano sfide facili lungo l'arco della stagione.



Queste le parole di Coach Parrillo in vista della gara di sabato:

“Una gara molto difficile, affrontiamo una squadra molto giovane ma con grandi talenti e ottimamente allenata. Molto probabilmente recupereranno anche Globys che è un giocatore fantastico. Per poter pensare di batterli, dobbiamo fare tutto alla perfezione. Stiamo iniziando a giocare una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa e dobbiamo continuare ad essere umili e determinati. Speriamo di recuperare sia Taylor Garcia che Stefan Spasojevic.”



I tifosi potranno garantirsi il loro posto acquistando i biglietti sulla piattaforma Go2.it, oppure presso i seguenti punti fisici:



Miwa Store in via Grimoaldo Re, 10 (BN);

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via P.S. Modesto, 36 (BN)

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via Cocchia, 3 (BN)

La prevendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 18:30 del giorno 28 ottobre, cioè fino all'inizio del match.