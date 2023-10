GG Team Wear Benevento 5, vincere con la Roma vale il primato in solitaria Botta carica l'ambiente: Giocheremo davanti al nostro pubblico e questo deve spingerci alla vittoria

C’è un primato da difendere in un match che non va sottovalutato. Questo sera alle 20:30, al Palatedeschi, il GG Team Wear Benevento 5 sfiderà la Roma. Vincere è l’obiettivo per allungare in classifica e restare in vetta sfruttando anche il turno di riposo dell’altra capolista la Vitulano Drugstore Manfredonia. Alla vigilia ha parlato il “gran capitano” Vincenzo Botta, che dall’alto della sua esperienza è tornato a Benevento riprendendo subito in mano la leadership con cui ha sempre guidato questa squadra.

«Siamo a punteggio pieno dopo le prime tre giornate e non me lo aspettavo considerando che gran parte della squadra è nuova rispetto alla passata stagione. Ora ci godiamo il momento e andiamo avanti”.

Botta rispetta la Roma ma carica il suo Benevento. “Quella giallorossa è una squadra sempre ostica da affrontare, ma noi giocheremo davanti al nostro pubblico e questo deve spingerci ancora di più a conquistare l’intera posta in palio. La mia seconda esperienza a Benevento? Questa è casa mia. Io qui sto benissimo perché c’è gente seria e perbene. Godiamoci questo momento, poi si vedrà”.

Il match sarà diretto da Diego Ramires (Lecce) e Vincenzo Buzzacchino (Taranto) coadiuvati dal cronometrista Federica Grasso (Caserta).