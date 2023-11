Tennis, per la Zocco una bella avventura in azzurro In California la squadra italiana ha chiuso alle spalle dell'India.

Altro grande risultato di Ylenia Zocco (2008) del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio del Presidente Michele Pepe, convocata per la prima volta con la nazionale italiana juniores per partecipare all'Ic Rod Laver Junior Challenge Finals a San Diego in California presso La Jolla Beach and Tennis Club.

La squadra capitanata dal Tecnico Luca Ronzoni ha chiuso al 2°posto con quattro vittorie ottenute contro Stati Uniti, Argentina, Gran Bretagna e Sudafrica e la sconfitta contro l'India che si è aggiudicata il trofeo.

Ylenia ha rappresentato al meglio l'Italia ottenendo 3 vittorie in singolare e 3 in doppio sui 5 match disputati.

La convocazione in nazionale è stata la ciliegina sulla torta di una stagione memorabile per Ylenia che, a soli 15 anni, ha ottenuto la prima vittoria nel circuito internazionale under 18 sia in singolare a Cuneo che in doppio a Bari.