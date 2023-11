GG Team Wear Benevento 5, al Palatedeschi arriva il temibile Cus Molise Alle 20:30 la squadra di Centoze va a caccia del riscatto dopo la beffa di Martina Franca.

I due punti persi a Martina Franca, forse è meglio dire buttati, pesano tanto nel cammino quasi perfetto fatto fino ad ora dal GG Team Wear Benevento 5 nel torneo di serie A2 Elite.

La squadra di Centoze è chiamata al riscatto e l’occasione ghiotta arriverà già questa sera, fischio d’inizio alle 20:30, al Palatedeschi. L’avversario è una vecchia conoscenza come il Cus Molise, compagine contro cui due stagioni fa sono andate in scena partite belle e combattute. Un dolce ricordo che può aiutare la squadra a pensare positivo in vista della sfida. Del match di questa sera ha parlato Davide De Crescenzo (nella foto), uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione della squadra giallorossa.

“L’amarezza per il pari di sabato scorso è ancora tanta, è un boccone duro da digerire -spiega- Ma dobbiamo reagire subito: abbiamo lavorato questa settimana per correggere quei piccoli dettagli che fanno sempre la differenza».

Guai a sottovalutare il Cus Molise, del resto al sfida di Martina Franca insegna che le partire finiscono sul suono della sirena. “Il Cus Molise è un’ottima avversaria, secondo me ha una classifica che non gli fa onore -sottolinea-. Noi dobbiamo pensare a giocare la nostra gara come sappiamo e lottare su ogni pallone. Credo che nessuno si aspettava un inizio di campionato così: dobbiamo proseguire in questa direzione e pensare partita dopo partita”.

Il match sarà diretto da Fabio Parretti (Prato) e Cristoforo Corsini (Taranto), mentre Nicola Sorriso (Frattamaggiore) sarà l’addetto al cronometro. Chi non potrà raggiungere il Palatedeschi potrà seguire il match sulla piattaforma Futsaltv.it.