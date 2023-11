Basket, B femminile: Catillo Benevento ko a Taranto Partita difficile per la squadra di coach Calandrelli contro la corazzata Dinamo.

La banda Calandrelli si arrende soltanto nei minuti finali dopo una sfida combattuta contro un avversario di altissimo livello come Taranto, che è riuscita a spuntarla grazie alla grande prestazione di Tagliamento, autrice di 23 punti.

Partenza sottotono per la Catillo, che subisce un parziale iniziale di 11-2. Taranto riesce ad incrementare il distacco costringendo al time out coach Calandrelli; segue una buona reazione da parte della Cestistica, che riesce a chiudere il primo quarto a sette lunghezze dai locali grazie alle triple di D’Avanzo e Manganiello. Il primo parziale è di 21-14.

Nella seconda frazione la Catillo sembra tener testa alle avversarie, mantenendo sempre un distacco esiguo dalla Dinamo e arrivando a 3’ dal termine sul 31-25. Nei minuti finali del quarto, però, i punti di Smaliuk e la tripla di Lucchesini mettono in fuga le pugliesi, che chiudono il primo tempo in vantaggio per 40-25.

Al rientro, Benevento trova subito fiducia e riesce ad accorciare sul -9 grazie a D’Avanzo e Van Beers, che costringono al time out coach William Orlando. Taranto, successivamente, ritrova fiducia e canestri grazie alle ucraine Ivaniuk e Smaliuk, chiudendo il terzo periodo sul 51-37.

Nell’ultimo quarto Taranto sigilla la vittoria grazie a Claudia Tagliamento, che realizza 8 punti pesantissimi nell’ultimo quarto. La Catillo tocca anche il -11 a 3’ dal termine grazie alla solita intensità difensiva, ma sulla sirena il risultato recita 63-47.



Le impressioni a caldo di Coach Calandrelli sulla prestazione della Catillo: “Taranto sapevamo che sarebbe stata difficile come gara, ma lo è ancora di più se non siamo focalizzate su quello che si deve fare in campo in attacco e difesa, dalla palla a due e senza rispettare i piani partita. Abbiamo preso contropiedi perché abbiamo improvvisato in attacco e quindi non eravamo pronte a fare equilibrio difensivo, abbiamo preso canestri al ventitreesimo secondo perché abbiamo smesso di difendere un secondo prima. Il nostro primario obiettivo è crescere e salvarci e questi obiettivi li raggiungi con un lavoro quotidiano e di qualità in palestra, con la testa in campo. Devo essere più brava io a far passare più chiaramente alcuni messaggi, evidentemente non lo sono stata fino in fondo.”



I tabellini



Catillo Srl Cestistica Benevento: Rizzica A. 3; Montella A. 0; Aversano M. 0; Zanchiello M. 6; Zanchiello A. 6; Van Beers B. 10; Sandullo C. N.E.; Manganiello A. 7; Zambottoli E. N.E.; Iovino S. N.E.; D’Avanzo A. 9; Jamal Eddine S. 6; Coach Valentina Calandrelli.



Nuovi Orizzonti Taranto: Smaliuk N. 12; Panteva M. N.E.; Tagliamento C. 23; Gobbi S. 0; Gismondi F. 10; Lucchesini A. 5; Saponaro L. N.E.; Cascione G. 0; Martelli E. 2; Molino A. 0; Ivaniuk Y. 11; Manco C. 0; Coach William Orlando.