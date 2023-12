Basket, Divisione Regionale 1: il GS Meomartini sbanca Secondigliano Ottimo l'approccio, decisivi i 27 punti di Campanelli e il 19 di Musto.

Durante il weekend il G.S. Meomartini ha strappato 2 punti importantissimi nel campionato di Divisione Regionale 1: la formazione beneventana ha sconfitto in trasferta gli avversari della Polisportiva Secondigliano col punteggio finale di 51-63.

Ottimo l’approccio alla gara da parte della squadra allenata da coach Massimiliano Tipaldi, priva questa settimana di Mario Iannella per infortunio. Fin dal primo periodo di gioco, infatti, gli atleti del Presidente Capitanio sono riusciti a mettersi in testa e a giocare con tranquillità la propria partita. La prima frazione di gioco si è chiusa sul +6 (10-16) a favore dei beneventani.

Nella seconda frazione il trend non è cambiato e, avendo ritrovato le ottime percentuali al tiro di Italo Campanelli (autore di 13 punti solo nel secondo periodo) e di Alessandro Del Sordo (6 punti con due triple nei secondi dieci minuti), la Meomartini ha aumentato il proprio vantaggio, andando al riposo lungo sopra di 9 (27-36).

Al rientro è stato prevalentemente Vincenzo Musto, con i suoi 8 punti nel solo terzo quarto, a trascinare il gruppo che stava accusando un lieve calo di concentrazione. Il vantaggio dei beneventani alla fine del terzo quarto era di +12 (36-48). L’ultima frazione di gioco, poi, è stata la più combattuta, con i locali che si riavvicinavano, complice anche qualche fischio pesante a danno della Meomartini (1 fallo antisportivo e 2 falli tecnici) fino ad arrivare a -7 quando mancavano 4 minuti alla fine della partita. In un momento di grande difficoltà un canestro di Giovanni Campanelli seguito da una tripla di Italo Campanelli hanno riallungato le distanze fino alla chiusura sul +12 (51-63). La Meomartini con questi 2 punti sale a 6 in classifica e riacquista morale in vista della prossima gara casalinga. In casa Meomartini doppia cifra per Italo Campanelli (27 punti), Vincenzo Musto (19) e Alessandro Del Sordo (10). La formazione beneventana tornerà in campo sabato 9 dicembre alle 18.30 in casa contro Solofra.

Questo il tabellino del G.S. Meomartini: Caccialino, Campanelli G. 7, Campanelli I. 27, De Gennaro, De Lorenzo, Del Sordo 10, Donatiello, Flora n.e., Fuiano, Musto 19, Sorda. All. Tipaldi