Miwa Benevento, inizia il giro di boa per i boars Domenica sfida sul parquet di Corato.

Con il girone di andata ormai concluso e un bilancio più che positivo per la Miwa, che può vantare un record di 7 vittorie e 4 sconfitte, la squadra di coach Parrillo si prepara alla impegnativa trasferta di Corato, per vendicare la sconfitta arrivata nella prima giornata tra le mura amiche contro la squadra di coach Gattone. Corato si presenterà alla sfida di domenica con l'entusiasmo alle stelle, data la striscia aperta di 2 vittorie consecutive contro Bari e, nella scorsa giornata, la capolista Molfetta, sino ad allora unica squadra imbattuta nel campionato di B Interregionale. Rispetto alla prima giornata di andata, Corato sarà priva di Giovinazzo, giovane play classe 2005, che ha chiuso la sfida contro i Boars con 26 punti realizzati, mentre resta sempre alto il pericolo Vaulet; l'ala argentina, infatti, sta viaggiando a cifre superiori ai 23 punti di media, risultando uno dei migliori scorer del campionato fin qui. La Miwa, però, arriva alla prima di ritorno consapevole dei propri mezzi e sicura delle proprie potenzialità, grazie al quarto posto in classifica e il recente momento positivo, con una striscia di tre vittorie consecutive. Al Palatedeschi, qualche mese fa, la sfida si concluse con il punteggio di 77-91 e i Boars, dunque, avranno l’obiettivo di portare a casa i due punti e vendicare il risultato della prima di andata.



Di seguito riportiamo la classifica attuale del campionato:



Virtus Molfetta 20

Angri Pallacanestro 16

Basket Corato 16

Miwa Energia Cestistica Benevento 14

Felice Scandone Avellino 14

Power Basket Salerno 12

Action Now! Monopoli 10

Sveva Pallacanestro Lucera 10

Promobasket Marigliano 8

Dinamo Brindisi 6

Adria Bari 4

New Basket Mola 2