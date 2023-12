Basket, B femminile: la Catillo Benevento cade in casa contro Campobasso Il girone di andata si chiude con una sconfitta per le sannite.

Sconfitta per la Cestistica Benevento contro la capolista Campobasso, tra le mura amiche. Sulla prestazione della banda Calandrelli hanno inciso i vari problemi fisici riscontrati in settimana all'interno del gruppo, ai quali vanno sommati gli infortuni di Zanchiello M. e Montella nel corso della gara.

Nei primi minuti del match le due squadre si studiano, Campobasso prova un primo strappo con i punti di Contreras ma la Catillo riesce a contenere gli attacchi avversari. Sul -4, ad 1 minuto e spicci dal termine, coach Calandrelli chiama timeout. In seguito, una tripla di Contreras porta la Magnolia in vantaggio sul 7-14; D'Avanzo riporta a contatto le sue ed il primo quarto si chiude sul punteggio di 9-15.

La seconda frazione si apre con un parziale di 6-0 da parte degli ospiti, che trovano vari punti in transizione in seguito ad alcune palle perse da parte delle sannite, arrivando sul 13-25 a 6'. Ci pensa ancora una volta D'Avanzo a rimettere in sesto la Catillo, che poi torna definitivamente in partita grazie ai punti di Jamal Eddine ed una grande difesa. Un appoggio di Motta interrompe il momento positivo della Catillo, riportando sul +9 la formazione ospite. 20-29 il secondo parziale.

Ad inizio quarto una tripla di Bocchetti porta sul +10 Campobasso, la Catillo prova a rispondere con i punti nel pitturato di Eddine ma la Magnolia non si demoralizza e tocca il +14 a metà quarto. Un gioco da tre punti di Montella rimette in partita le cinghialesse, ma Campobasso risponde subito e riallunga sul +15. L'infortunio di Montella a fine quarto, che si aggiunge all'infortunio di Zanchiello M. nel primo tempo e i problemi fisici che hanno condizionato la Catillo in settimana, spezza le gambe alle locali, con il terzo quarto che si chiude sul 31-49.

Nell'ultima frazione Campobasso allunga e gestisce il risultato. La Catillo non riesce a ritrovare vita e cede sotto i colpi degli avversari. Il risultato finale recita 41-65.



I tabellini



Catillo Srl Cestistica Benevento: Rizzica A. 5; Montella A. 3; Aversano M. 2; Zanchiello M.; Zanchiello A. 2; Van Beers B. 6; Sandullo C.; Manganiello A.; Zambottoli E.; Iovino S.; D'Avanzo A. 12; Jamal Eddine S. 11; coach Valentina Calandrelli.



La Molisana Campobasso: Del Sole L. 6; Giacchetti E. 10; Moffa G. 2; Vitali A. 8; Trozzola E. 11; Mascia P.; Rizzo A.; Lallo S.; Bocchetti B. 3; Contreras M. 28; Costato L.; Boraldo G.; coach Gabriele Diotallevi.