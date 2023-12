GG Team Wear Benevento 5, arriva il tanto atteso aggancio in vetta Centonze: “Contro la Lazio gara stupenda”.

La vittoria contro la Lazio per 4-2, arrivata negli ultimi 20 secondi, acquista un valore enorme dopo appena 24 ore. Non sono arrivati solo tre punti, tanta convinzione e grande entusiasmo, il successo è servito anche per agguantare il primato da dividere con il Vitulano Drugstore Manfredonia caduto per 7-5 sul campo dell’Itria.

Tornando al match contro i biancocelesti ecco le parole di coach Centonze. “È stata una gara stupenda dove noi abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Quasi perfetti. Poi abbiamo iniziato male nella ripresa e loro sono stati bravi a rientrare in partita. L’espulsione ci ha condizionati perché siamo rimasti senza Arvonio, che per noi è un calciatore molto importante e abbiamo subito gol. Per fortuna, subito dopo, abbiamo reagito bene creando tre occasioni una dietro l’altra e siamo rientrati in partita. La loro è un’ottima squadra e aver vinto vale più di tre punti. Il boato del PalaTedeschi dopo il 3-2? La gente ci ha dato una grande mano ed è stato bello ascoltare l’esultanza dei nostri tifosi. Posso svelare un aneddoto: il mio ex presidente mi aveva mandato un video di quando con il San Giuseppe vincemmo contro il

Viterbo a ventuno secondi dalla fine. Contro la Lazio, invece, questo è successo a quattordici giri di lancette dal termine e credo sia stato benaugurante. Queste sono le partite dei ragazzi perché sono loro che lottano. La tattica c’entra poco, quando entri negli spogliatoi gli puoi solo dire che sono stati bravi perché hanno combattuto palla su palla. Hanno creduto fino all’ultimo e questo è stupendo per un allenatore. Vittoria nata non a caso da un contrasto duro di Fetta e dall’opportunismo di Milucci”.

Felicissimo anche il match winner Enzo Millucci autore di una doppietta. “Abbiamo vinto all’ultimo secondo – spiega - con merito. Il match si era messo bene nel primo tempo e poi si era complicato, ma con il lavoro di squadra siamo riusciti a portarlo a casa. Siamo in un momento positivo e pensiamo gara per gara. Siamo un grande gruppo e una grande squadra in crescita”.