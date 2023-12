La Miwa Benevento cade al Palatedeschi nell'ultima in casa del 2023 Gli uomini di Parrillo sono stati battuti 69-77 dalla Promobasket Marigliano.

La Miwa esce sconfitta dallo scontro casalingo contro Marigliano con il punteggio di 69-77. I boars pagano le basse percentuali al tiro e cedono il passo agli avversari nel finale, dopo la rimonta degli ultimi due quarti, che ha visto i sanniti toccare anche il -1 nell'ultimo periodo.

Sono i padroni di casa a dare il primo strappo alla partita nei minuti iniziali, portandosi sul 12-5 sull'asse Quarta-Ferretti, autori rispettivamente di 7 e 5 punti nelle fasi iniziali. Marigliano reagisce dopo il time out voluto da coach Farina, ritornando in partita con un gioco da quattro punti di Eghosa, riuscendo poi ad avvicinarsi definitivamente ai sanniti grazie ad un ispirato Ingrosso. La parità assoluta arriva con un'altra tripla di Eghosa a 3', bloccando il punteggio sul 18-18. Successivamente, è Marigliano a prendere il comando, ma la Miwa risponde prontamente prima con una tripla di Castellitto e, nei secondi finali, dopo una tripla di Ingrosso, con un gioco da tre punti di Ndour che chiude il primo quarto sul 24-25.

Il secondo quarto non inizia nel migliore dei modi per i Boars, che vedono Marigliano allungare con un altro and-one dall'arco di Raupys, al quale segue un consistente parziale aperto degli ospiti, che si portano addirittura sul +10 con una tripla di Longobardi. La Miwa si sblocca con una conclusione dall'arco di Spasojevic, ma Marigliano riesce a mantenere sempre a debita distanza i locali. Si entra negli spogliatoi sul 33-44.

Due triple in sequenza di Garcia e Lazzari in apertura rimettono in partita i sanniti, che poi trovano il -4 grazie ad un'altra conclusione dai 6 e 75 di Garcia in transizione, costringendo gli ospiti alla sospensione. Marigliano ritrova vita grazie a Raupys, ma la Miwa si avvicina a fine quarto grazie ai punti di Ferretti e il tiro dal mid range realizzato da Ndour, che chiude il terzo periodo sul 57-59.

Ultima frazione che vede la Miwa risalire sino al -1 con una conclusione dalla lunga distanza di Castellitto. Seguono fasi confusionarie del match, con canestri sporadici realizzati da entrambe le parti; ma a sei minuti dal termine, sul -3, coach Parrillo chiama timeout per sbloccare i suoi. I boars si portano nuovamente ad una lunghezza di distanza a 2'20", trascinati dal solito capitan Garcia; ma Ingrosso firma i punti pesanti del nuovo +5, archiviando la pratica. Nei secondi finali la Miwa non riesce a ridurre il distacco, cedendo il passo alla Promobasket Marigliano, che si impone al Palatedeschi con il punteggio di 69-77.



I tabellini

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W.; Gruosso A. N.E.; Quarta S. 13; Castellitto A. 8; Spasojevic S. 6; Jacimovic M. N.E.; Ndour R. 10; Lazzari V. 3; Ferretti A. 11; Puca E. 5; Riviezzo Y. N.E.; Garcia T. 13; coach Adolfo Parrillo.



Promobasket Marigliano: Cimminella L. 10; Ingrosso F. 19; Spera A. 6; Eghosa S. 12; Godwin J. 2; Mbaye A. 2; Matrisciano P. N.E.; Raupys S. 21; Longobardi N. 5; Attanasio G. N.E.; coach Fabio Farina.