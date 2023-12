GS Meoamartini, il 2023 si chiude con la sconfitta di Nocera Sanniti ko 72-57, non bastano i 18 punti di Campanelli e i 14 di Musto.

Il 2023 per il G.S. Meomartini si chiude con un’altra sconfitta esterna rimediata a Nocera col punteggio di 72-57. I beneventani si sono presentati a Nocera ancora privi di Mario Iannella, assenza che si protrae ormai da tre giornate di campionato e che pesa notevolmente, soprattutto al rimbalzo.

I ragazzi di coach Massimiliano Tipaldi hanno iniziato la partita molto contratti, subendo un primo minibreak che li ha portati sul 15-5, per chiudere la prima frazione con 8 punti di svantaggio (18-10). Nella seconda frazione i beneventani si sono mostrati più grintosi ed hanno giocato 10 minuti in perfetto equilibrio contro gli avversari, tanto da vincere il quarto di 1 punto (18-17) ed andare al riposo lungo con 7

punti di svantaggio (35-28).

Il terzo quarto è stato, ancora una volta, quello in cui gli atleti del presidente Stefano Capitanio concedono di più agli avversari. Infatti, giocando in modo estemporaneo, cercando tiri improbabili ed affrettati, hanno consentito ai padroni di casa di chiudere la frazione 24-14, accumulando ulteriori 10 punti di svantaggio e, quindi, iniziando l’ultima frazione sul -17 (59-42).

Non è stato sufficiente giocare un buon quarto periodo, restando in partita e realizzando più punti degli avversari, per colmare il divario accumulato. L’incontro si è chiuso 72-57 in favore della Polisportiva Nocera.

La Meomartini ha sprecato un’ottima occasione per agguantare una posizione più rassicurante in classifica e per superare alcune dirette competitor in chiave salvezza. In doppia cifra, per la Meomartini soltanto Italo Campanelli (18 punti) e Vincenzo Musto (14). La prossima settimana non ci saranno partite perché inizia la pausa natalizia. Subito dopo l’Epifania si giocherà l’ultimo turno del girone di andata. La Meomartini ospiterà il 7 gennaio la compagine di San Sebastiano al Vesuvio.



Questo il tabellino del G.S. Meomartini: Caccialino 8, Campanelli G. 5, Campanelli I. 18, De Gennaro 1, De Lorenzo 2, Del Sordo 3, Donatiello 6, Musto 14, Sorda, Trofa. All. Tipaldi