La Miwa chiude l’anno con il derby ad Avellino Palla a due fissata per le ore 20 di giovedì al Pala del Mauro

Come accaduto nel girone di andata, la Miwa è uscita sconfitta dai match delle prime due giornate e l’auspicio dei boars, ovviamente, è di riprendersi al più presto e tornare alla vittoria, come accaduto ad inizio campionato. L’ultimo impegno dell’anno, tuttavia, è tutt’altro che semplice per la Cestistica Benevento, che giovedì sera dovrà affrontare al Pala del Mauro la Scandone Avellino, attualmente quarta in classifica con due punti di vantaggio rispetto ai boars.



La squadra di coach Sanfilippo si è dimostrata essere solida lungo tutto l’arco del campionato, specialmente nella propria metà campo, in quanto i lupi possono vantare la miglior difesa del campionato, con soltanto 68.3 punti di media subiti a partita. Per quanto concerne la fase offensiva, invece, il top scorer della Scandone è l’argentino Joaquin Sanchez con circa 18 punti di media, oltre all’ex Imola Soliani ed il ben noto playmaker Fabrizio Trapani.



Nella sfida di andata abbiamo assistito ad un duello infuocato tra le guardie Garcia e Sanchez, autori rispettivamente di 27 e 30 punti, e soltanto nel finale la Miwa è riuscita spuntarla, proprio grazie al capitano Taylor Garcia, ottenendo la prima storica vittoria nel campionato di Serie B. La grandissima prestazione dei boars quella sera è stata l’inizio di un percorso di crescita ancora in atto, che ha visto la Miwa arrivare a giocarsela sino alla fine, spesso vincendo, con squadre di altissimo livello.



I presupposti, dunque, ci sono tutti per assistere ad una partita combattuta come all’andata ed un ulteriore prova di forza dei boars, che saranno fortemente motivati per ritornare tra le prime quattro della classe.



Di seguito riportiamo la classifica del girone:



Virtus Molfetta 22

Angri Pallacanestro 20

Basket Corato 18

Scandone Avellino 16

Miwa Energia Cestistica Benevento 14

Power Basket Salerno 14

Promobasket Marigliano 12

Action Now! Monopoli 12

Sveva Pallacanestro Lucera 12

Dinamo Brindisi 10

Adria Bari 4

New Basket Mola 2