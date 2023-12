Benevento 5, la trasferta siciliana mette in palio i punti per il primato Fetta: "Sarà una partita di grande sacrificio date le tante assenze".

In terra siciliana c’è in palio il primato. Il Benevento 5 insegue il Vitulano Drugstore Manfredonia a sole tre lunghezze nonostante un punto di penalità. I pugliesi hanno giocato e vinto nell’anticipo contro il Cus Molise, sabato alle 17:00 invece toccherà ai sanniti. La squadra di Centonze farà visita al Melilli in un match arbitrato da Andrea Barillà di Cinisello Balsamo e Gianluigi Squilletti di Campobasso che saranno coadiuvati da Salvatore Pagano di Catania come cronometrista. Giallorossi che dovranno fare a meno di pezzi grossi del calibro di Arvonio, De Crescenzo e Milucci, tutti fermati dal giudice sportivo.

Della difficile e lunga trasferta siciliana ha parlato il neo acquisto Fetta, autore di una tripletta all’esordio. “Sarà una partita di grande sacrificio date le tante assenze, ma siamo un gruppo coeso e daremo sicuramente il massimo fino all’ultimo secondo. La squadra sta bene, abbiamo approfittato della sosta per lavorare un po’ di più sull’aspetto fisico ma allo stesso tempo abbiamo curato alcune cose che andavano aggiustate. Il mio ambientamento? Procede bene, pian piano sto capendo i meccanismi del mister e sto trovando l’intesa con i compagni, poi sfida dopo sfida sto acquisendo il ritmo visto che arrivavo da due mesi di stop”.