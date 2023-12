Benevento 5, la ciliegina sulla torta è lo spagnolo Lolo Suazo L'ex Napoli e Sandro Abate può diventare fondamentale per cullare il sogno promozione.

Il sogno di mercato si è trasformato in realtà. L’occasione è stata colta al volo. Manuel Suazo Martinez, detto Lolo, è un nuovo giocatore del GG Team Wear Benevento 5. L’annuncio è arrivato ieri in grande stile. Si tratta di un grande colpo per la categoria e per coach Andrea Centonze.

Con Suazo il tasso tecnico e di esperienza aumenta a dismisura. Parliamo di un giocatore che in questa categoria può e deve fare la differenza. Lo spagnolo, classe 1992, ha già indossato le maglie di Napoli, San Giuseppe e Sandro Abate.

Dopo l’annuncio sono arrivate le prime parole del direttore generale Antonio Collarile. “È un’operazione importante, probabilmente la più importante della storia del Benevento 5 - sottolinea- Non era affatto semplice, lo abbiamo strappato a squadre di categoria superiore e siamo felici di aver portato un giocatore della caratura di Lolo a Benevento. Può dare tanto: esperienza, cattiveria, qualità e quantità, rappresenta un lusso per questa categoria. Sabato sfida al vertice? Sarà una gara difficile, tosta ma spettacolare in quanto sono due compagini che esprimono un ottimo gioco. Sarà un crocevia fondamentale per la nostra stagione, siamo molto tranquilli perché lavoriamo bene. Sono convinto anche che il PalaTedeschi ci darà una grossa mano”.