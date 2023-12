Lolo Suazo show, il Benevento 5 annichilisce il Manfredonia e si prende la vetta Al Palatedeschi i sanniti si sono imposti 11-4 nel big match del torneo di serie A2 Elite girone B.

Il GG Team Wear Benevento 5 domina il big match e si candida alla vittoria del campionato. La squadra di Centonze non può più nascondersi, l’11 a 4 con cui ha annichilito il Vitulano Drgustore Manfredonia è un chiaro messaggio a tutte le avversarie. Al Palatedeschi, davanti ad un buon numero di spettatori, è andato in scena uno show orchestrato dal neo acquisto Lolo Suazo (subito diventato “Lello” per qualche simpatico tifoso).

Il match, però, era iniziato come peggio non poteva. Il gol ospite di Barbieri ha fatto passare qualche brivido al tifo sannita. Poi la risposta, immediata, grazie a quel gran giocatore di Lolo Suazo che per la categoria è un lusso assoluto. Al pareggio dello spagnolo ha fatto seguito la doppietta di Bobadilla, poi il gol di Milucci. All’ottavo minuto il tabellone del Palatedeschi recitava locali 4 ospiti 1. Un vantaggio che aumenterà di lì a poco, infatti prima dell’intervallo lungo sono arrivati un altro gol di Suazo e il timbro di Enzo Milucci prima della rete ospite del solito Barbieri.

Nella ripresa la musica non cambia. Il Benevento è padrone del campo. Suazo detta i tempi e la squadra concretizza con facilità le giocate del neo compagno di squadra. Segnano ancora Bobadilla, Arvonio, Milucci e addirittura Matheus si regala una doppietta sfruttando il portiere di movimento del Manfredonia. Per i pugliesi in gol due volte quel fantastico giocatore che risponde al nome di Ronaldo Cabarcas per l’11-4 finale che lancia la squadra giallorossa in vetta alla classifica.

Dopo dodici partite sono 25 i punti di sanniti e pugliesi, mentre i siciliani del Melilli -giustizieri dei campani solo sette giorni fa- seguono a quota 22 davanti a Roma e Lazio ferme a quota 20.

GG TEAMWEAR BENEVENTO - VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA 11-4 (6-2 p.t.)

GG TEAMWEAR BENEVENTO: Dias, Imparato, Arvonio, De Crescenzo, Fetta, Lepre, Suazo, Botta, Milucci, Bobadilla, Guerra, Avventurato All. Centonze

VITUALNO DRUGSTORE MANFREDONIA: Glielmi, Taliercio, Murgo, Ronaldo, Barbieri, Palumbo, Manzella, Zullo, Zoppo, Djelveh, Nenna, Giampaolo All. Ceppi

MARCATORI: 1'08'' p.t. Barbieri (M), 3'02'' Suazo (B), 4'35'' Bobadilla (B), 6'06'' Bobadilla (B), 7'35'' Milucci (B), 12'55'' Suazo (B), 18'40'' Milucci (B), 19'07'' Barbieri rig. (M), 4'07'' s.t. Bobadilla (B), 8'39'' Arvonio (B), 11'17'' Milucci (B), 11'31'' Ronaldo (M), 12'03'' Dias (B), 12'43'' Dias (B), 15'47'' Ronaldo (M)

AMMONITI: Murgo (M), Djelveh (M), Barbieri (M), Milucci (B), Botta (B), Ronaldo (M)

ARBITRI: Davide Copat (Pordenone) Francesco Cocco (Parma) CRONO: Ciro Cepollaro (Ercolano)