La Miwa under 15 femminile chiude al terzo posto il torneo del Cesenatico Grande esperienza per le ragazze di coach Pasquariello al torneo nazionale "Presepe della Marineria"

Si conclude con una vittoria l'esperienza in esterna del gruppo under 15 femminile Miwa guidato dal coach Vincenzo Pasquariello al torneo nazionale "Presepe della Marineria", al quale hanno preso parte moltissime società provenienti da tutta Italia.

Questa esperienza è stata sicuramente formativa per le giovani cinghialesse, che hanno disputato ben 5 partite tra il 27 e il 30 dicembre, chiudendo il girone iniziale in quarta posizione, per poi conquistare il terzo posto nella rispettiva finale contro la GS Belvedere Trento, al termine di una partita combattutissima, che ha visto la Cestistica Benevento imporsi nel finale con il punteggio di 49-46, grazie ad una grandissima prova corale.

Alle ragazze va il merito di aver portato in alto il nome della Cestistica Benevento ad un torneo nazionale, ma soprattutto di aver vissuto un'esperienza preziosa per il loro futuro sia in campo che fuori.



Le parole di coach Pasquariello sul torneo appena concluso:

"Questa è stata la prima esperienza fuori da parte delle ragazze e non è facile fare cinque partite in quattro giorni. Proprio per questo le ragazze sono state brave a rimanere sempre sul pezzo sia in campo che fuori. In campo sono emersi tutti i progressi ottenuti nel corso dell'anno e questo terzo posto è il giusto premio per quanto fatto fin qui. La strada è ancora lunga ma l'inizio è dei migliori!"



Questo il roster della Miwa Energia Cestistica Benevento under 15 femminile, che ha preso parte al torneo:

Toro C.; Caporaso G.; Molinaro R.; Luciano G.; Luongo I.; Costantini S.; Nardone N.; Vitillo B.; Maio S.; Raihane S.; Scarinzi S.; Pietrantonio E.; Fragnito C.