Biliardo: ottimi risultati per il Csb "Il Panno Verde" Nato solo tre anni fa, ma ha già raggruppato tanti professionisti e appassionati

Ottimi risultati per il Centro Sportivo Biliardistico, L'Asd “Il Panno Verde” di Campoli, che raggruppa numerosi appassionati di biliardo della Provincia di Benevento e non solo.

Tra gli atleti figurano componenti della Terza Categoria, della Seconda Categoria ed anche della Prima Categoria, che stanno partecipando a gare open, regionali e anche ai btp nazionali.

Un importante centro di riferimento dunque per professionisti e appassionati che pur essendo “giovane”, essendo nato solo tre anni fa, ha già raggiunto ottimi risultati e si pone davanti traguardi ambiziosi.