Un giovane montesarchiese convocato da Giannichedda a Viareggio Rotondi nella rappresentativa Under 19 di Serie D dell'ex juventino

Ci sarà un po' di Sannio nella rappresentativa nazionale di Serie D Under 18 e Under 19 che parteciperò al prossimo torneo di Viareggio.

Da Montesarchio infatti partirà alla volta del più importante torneo giovanile italiano il montesarchiese Cosimo Rotondi, classe 2006, in forza alla formazione abruzzese dell'Avezzano.

Il ragazzo è un prodotto del settore giovanile del Montesarchio: terzino di buon fisico aveva infatti esordito in Promozione con la formazione del presidente Antonio Viscione.

Dopo essersi messo in mostra, giocando da titolare nonostante la giovanissima età, è passato all'Avezzano, senza accusare il doppio salto di categoria: ha già collezionato 12 presenze da titolare in campionato e 2 in Coppa Italia.

Entusiasmo nel centro caudino per il ragazzo: c'è da scommettere che si seguirà attentamente la manifestazione per tifare per Cosimo.