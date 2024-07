Miwa Energia Cestistica Benevento, presentato il nuovo staff La nota del club sannita

La Miwa Energia Cestistica Benevento è lieta di annunciare l'ingresso di nuovi prestigiosi membri nel nostro staff tecnico per la stagione 2024/2025. Questi nuovi allenatori apporteranno una vasta esperienza e competenze che contribuiranno significativamente allo sviluppo della nostra società. Davide Mirra è stato nominato Responsabile del Settore Giovanile. Davide allena praticamente da quando aveva 18 anni, iniziando il suo percorso nella società Basket Sant'Agnese, dove ha anche giocato a partire dall’età di cinque anni. In Sant'Agnese, Davide ha allenato minibasket, squadre giovanili e per alcuni anni anche la squadra senior. Dal 2016, oltre a Sant'Agnese, ha allenato anche presso Città dei Ragazzi (Telese), coprendo ruoli simili. Riccarda Monda assume il ruolo di Responsabile del Mini Basket. Riccarda ha un passato da giocatrice con Caserta, Castellammare e Benevento e istruttrice da quando aveva 16 anni. È cofondatrice, insieme al marito, della Kioko Basket, una società virtuosa nel mondo del mini basket che dal 2003 ha avviato alla pallacanestro circa 2000 bambini. Riccarda continuerà anche a guidare Kioko Basket, portando avanti un progetto di collaborazione di eccellenza con la Miwa Energia Cestistica Benevento. Siamo inoltre entusiasti di dare il benvenuto a Luigi De Martino, Nicola Gagliardi e Andrea Murolo che si uniranno al nostro team tecnico. Luigi De Martino è un volto noto del basket beneventano, conosciuto e rispettato per il suo impegno e contributo significativo allo sviluppo del basket locale. La sua esperienza e dedizione saranno una risorsa preziosa per la nostra società.

Nicola Gagliardi annovera tra le sue esperienze più importanti l’ultimo anno alla NPC Rieti come assistente allenatore a Francesco Ponticiello e capo allenatore della Under19 Gold; è stato capo allenatore della Under15 Eccellenza e della Under19 Eccellenza con la Pallacanestro Biella, oltre a vincere un titolo regionale con la Under17 Gold e contribuire alla salvezza in C Unica. Ha lavorato nel settore giovanile di Germani Brescia (Serie A) e della Virtus Roma, con cui ha partecipato a diverse finali nazionali. Andrea Murolo, in particolare, segna un gradito ritorno nella famiglia della Miwa Energia Cestistica Benevento. Andrea ha già fatto parte della nostra squadra in qualità di giocatore, contribuendo in modo significativo all'anno della promozione in Serie B nella stagione 2022/2023. Andrea coprirà il ruolo di preparatore atletico del settore giovanile, viste le competenze, oltre che di coach. Siamo certi che la sua esperienza e il suo legame con il club saranno un valore aggiunto per tutta la squadra. Con questi nuovi ingressi, la Miwa Energia Cestistica Benevento rinnova il suo impegno a investire in risorse umane di alta qualità, convinta che il successo di una società sportiva passi attraverso la professionalità e la passione di chi la compone.